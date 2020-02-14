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Многодетные семьи Подмосковья получат еще 20 земельных участков
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Февраля 2020, 10:47
Как информирует пресс-служба министерства, что министерство имущественных отношений Московской области за неделю согласовало предоставление многодетным семьям Подмосковья еще 20 земельных участков в 13 округах.
Отмечается, что семьям с тремя и более детьми будут переданы участки от десяти до 15 соток.
Также землю получат три семьи в Егорьевске, по две семьи – в Талдоме, Шатуре, Серпухове, Рошале, Коломне.
По одному участку получат многодетные семьи Ступина, Одинцова, Ногинска, Рузы, Наро-Фоминска, Солнечногорска, Лотошина.
Министерство согласовало более 100 земельных участков за январь и начало февраля. Их передадут семьям в течение февраля.
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