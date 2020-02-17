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Родственники могут взять под опеку детей, отец которых застрелил жену в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2020, 11:53
Как сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, дети, отец которых расстрелял жену и покончил с собой, в настоящие время находятся с бабушкой, теперь важно определить дальнейшую судьбу детей.
Трагедия случилась в общежитии в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. Между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. В итоге мужчина из охотничьего обреза выстрелил в голову супруге, после чего покончил с собой. Все это произошло на глазах его сына 2009 года рождения.
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