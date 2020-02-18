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Жители Подмосковья оценят качество школьного питания в ходе опроса на «Доброделе»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Февраля 2020, 18:42
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья, жители Московской области смогут дать оценку качеству питания в школах региона, соответствующий опрос стартовал на портале «Добродел», в регионе также реализуют проект «Родительский контроль».
«На портале «Добродел» стартовал опрос для подмосковных родителей по качеству питания в школьных столовых. Дать свою оценку питанию все желающие смогут до 4 марта», – рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она отметила, что данный вопрос крайне важен для контроля качества предоставляемого в образовательных учреждениях питания.
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