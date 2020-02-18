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Заповедник «Баулинский лес» появится в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Февраля 2020, 18:43
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, минэкологии Подмосковья подготовило проект положения о памятнике природы областного значения «Баулинский лес», территория расположена в Раменском городском округе.
О создании охраняемой зоны в Баулинском лесу неоднократно просили жители. Площадь проектируемой ООПТ составляет почти сорок четыре гектара.
Предлагаемый режим особой охраны содержит запреты на любое строительство, рубки и передвижение на любом виде транспорта.
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