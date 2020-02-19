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Чайки могут раньше вернуться в Московский регион из‑за теплой зимы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Февраля 2020, 10:00
Как проинформировал РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин, из-за аномально теплой зимы в Подмосковье и столицу раньше положенного срока могут начать возвращаться перелетные птицы, это в том числе чайки, грачи, жаворонки.
Нынешняя зима в Москве должна стать самой теплой за всю историю метеонаблюдения. В марте аномально теплая погода, по предварительным прогнозам, сохранится. При этом в первый месяц весны еще возможны морозы.
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