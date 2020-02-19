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В Подмосковье в 2019 году выросла раскрываемость убийств
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Февраля 2020, 10:01
Как сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по региону, в Главном следственном управлении СК России по Подмосковью в 2019 году завершили расследование 2672 уголовных дел, выросла раскрываемость убийств и преступлений, предусмотренных статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в результате которых по неосторожности погиб потерпевший.
Под председательством исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Сергея Данилова состоялось оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы за 2019 год.
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