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Ветераны станут ведущими исторических квестов в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Февраля 2020, 10:24
Как проинформировал в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин, участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут использовать видеозаписи с ветеранами в исторических квестах, первая игра с применением этой технологии пройдет в Подмосковье в марте.
По его словам, впервые видеоролики с ветеранами используют в марте, когда пройдет исторический квест, который посвящен вкладу Московской области в Великую Победу. В игре примут участие все муниципалитеты региона.
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