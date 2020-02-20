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Аэропорты Шереметьево и Домодедово проверили из‑за угрозы минирования
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Февраля 2020, 10:27
Как сказано на сайте ГУ МЧС России по Московской области, неизвестный отправил сообщение о минировании аэропортов Шереметьево и Домодедово, после чего аэрогавани были проверены, эвакуация пассажиров не проводилась.
В связи с угрозой взрыва службы безопасности аэропортов были приведены в повышенную готовность. В 18:19 19 февраля оперативная проверка завершилась. Информация о минировании не подтвердилась.
Во время проверки аэропорты продолжали работать в штатном режиме, к эвакуации пассажиров и персонала прибегать не стали. Дополнительные силы для проведения всех процедур безопасности также не привлекались.
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