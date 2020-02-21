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Почки на деревьях в Московском регионе уже начали распускаться из‑за теплой зимы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2020, 11:05
Как рассказал РИАМО директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, из-за аномально теплой зимы на растениях в Подмосковье и Москве могут раньше времени распуститься листья, некоторые растения уже зацвели, на деревья набухли почки.
Ранее в столице уже набухли почки на вербах, цветение началось почти на месяц раньше обычного.
Также он сообщил, что в Московском регионе есть и те растения, которые должны были начать цвести только в апреле, но из-за аномально теплой зимы сделали это уже сейчас.
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