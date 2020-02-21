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Эфир о проектировании и строительстве пройдет в Instagram Минжилполитики Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2020, 11:09
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства, в Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Московской области @minzhilmo 25 февраля в 16:00 состоится эфир на тему «Проектирование объекта и получение технических условий».
В 2017 году в регионе был создан Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Это первый проектный офис на территории Российской Федерации, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.
В ходе эфиров можно в режиме реального времени задавать интересующие вопросы и получать ответы на них.
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