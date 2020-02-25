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Маршала Советского Союза Язова похоронят на военном кладбище в Мытищах
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Общество — 25 Февраля 2020, 12:06
Как информирует ТАСС, что последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище, которое располагается в подмосковных Мытищах.
Уточняется, что Язов умер 25 февраля после продолжительной болезни. Ему было 95 лет. Информацию о смерти последнего министра обороны СССР подтвердили в Минобороны РФ.
«Сомнений нет, он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», - сказал руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Язов участвовал в Великой Отечественной войне. За подвиги в 1945 году его наградили орденом Красной звезды. Он построил военную карьеру и в 1987 году был назначен на должность министра обороны СССР. В 1990 году ему присвоили звание маршала Советского Союза. Это было последним присвоением высшего военного звания в истории СССР.
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