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Артиллерийские снаряды времен ВОВ обнаружили в Лотошине
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2020, 12:08
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном Лотошине, в деревне Мармыли.
Отмечается, что сигнал поступил об обнаружении двух артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной Войны по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности нет.
Снаряды обнаружили на расстоянии 150 метров от жилых домов. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на среду.
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