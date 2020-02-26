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Более 7 тыс жителей Подмосковья уже проголосовали за наполнение общественных территорий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2020, 12:14
Как информирует пресс-служба министерства благоустройства Московской области, что на портале «Добродел» проходит голосование за функциональное наполнение общественных территорий, в нем уже приняло участи более 7000 человек.
Как подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, что с 18 февраля на портале «Добродел» проходит рейтинговое голосование по функциональному наполнению общественных территорий, благоустройство которых планируется в 2021 году.
На голосование вынесли 61 территорию, по каждой можно оставить пожелания по ее функциональному наполнению.
Оставить свой голос можно на сайте.
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