27февраля 2020
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Солнечная мартовская погода ожидается в Московском регионе на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2020, 11:01
Как информируется на сайте «Метеовести», что в предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, дневная температура воздуха поднимется до значений, типичных для конца марта.
Отмечается, что по ночам воздух будет остывать и колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, в дневное время ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Такие показатели типичны для конца марта.
В конце рабочей недели погода в регионе в целом улучшится. В пятницу, 28 февраля, осадков не ожидается, сквозь облака начнет пробиваться солнце. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, днем - от 2 до 4 градусов выше нуля.
По прогнозу на четверг, в Москве и Подмосковье будет облачно, выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.
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