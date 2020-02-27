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Более 400 литров поддельного коньяка и водки нашли в гараже в Химках
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Общество — 27 Февраля 2020, 11:04
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковных Химках полицейские изъяли более 400 литров поддельного алкоголя, по подозрению в незаконном обороте фальсификата задержан 41-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.
Уточняется, что при осмотре арендованного мужчиной гаражного бокса на Лыжной улице в микрорайоне Подрезково полицейскими обнаружено и изъято более 400 литров алкогольной продукции известных торговых марок. Бутылки с коньяком и водкой были маркированы этикетками, не являющимися акцизными марками.
Никаких документов, подтверждающих легальность производства и оборота спиртного, на товар не имелось. Образцы продукции отправили на экспертизу.
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