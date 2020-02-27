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Семь снарядов времен ВОВ нашли в Богородском округе
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Общество — 27 Февраля 2020, 11:07
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что семь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном Богородском городском округе, боеприпасы уничтожат в четверг.
Отмечается, что боеприпасы были обнаружены утром 26 февраля в поле около деревни Белая.
Оперативный дежурный сообщил об обнаружении семи артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Изъятие и уничтожение боеприпасов запланированы силами взрывотехников на четверг.
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