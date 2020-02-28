28февраля 2020
пятница
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До плюс 3 градусов и осадки ожидаются в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Февраля 2020, 12:02
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 28 февраля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с осадками, воздух днем может прогреться до 3 градусов.
Отмечается, что ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.
Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду.
В регионе будет наблюдаться высокая влажность, около 70%, а также температура выше климатической нормы на 6-7 градусов.
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