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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Подмосковье до вечера 3 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Марта 2020, 13:45
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Московской области до вечера 3 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение из-за гололедицы будет действовать до 22:00 3 марта в Подмосковье. Кроме того, в столице и Московской области до 12:00 3 марта действует «желтый» уровень из-за сильного ветра.
«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей.
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