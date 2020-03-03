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Круглый стол для бизнесменов в Чехове перенесли на 18 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2020, 12:15
Как информирует пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области, что дату проведения круглого стола по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития» в Чехове перенесли на 18 марта, изначально мероприятие планировалось провести 3 марта.
Уточняется, что мероприятие состоится 18 марта 2020 в 11:00 по адресу: Московская область, городской округ Чехов, Советская площадь, дом 3 (малый зал в здании администрации округа).
В круглом столе примут участие предприниматели и представители муниципальных образований и общественных организаций, таких как московское областное отделение «Опора России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Подмосковья, региональное управление Федеральной антимонопольной службы и другие.
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