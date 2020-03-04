04марта 2020
среда
|
В Подмосковье почти у 100 тысяч школьников проверили читательскую грамотность
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Марта 2020, 11:59
Как информирует пресс-служба министерства образования Московской области, что в Подмосковье у четвероклассников проверили читательскую грамотность.
Отмечается, что работа позволит проверить, на каком уровне обучающиеся могут понимать тексты, обобщать информацию и формулировать выводы.
Региональную диагностическую работу на проверку уровня читательской грамотности написали почти 100 тысяч учеников.
Региональные диагностические работы проводятся с использованием Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования (ЕАИС ОКО).
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +3 +5 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры