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Улицу Профсоюзную на юго‑западе Москвы благоустроят
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2020, 12:01
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что порядка 200 гектаров на улице Профсоюзной и других территориях Юго-Западного округа столицы приведут в порядок, здесь отремонтируют фасады домов, проложат новый асфальт и сделают новое освещение.
Отмечается, что в рамках благоустройства Профсоюзную улицу и прилегающие территории сделают более комфортными. Для этого будут использованы решения, способствующие улучшению экологической ситуации в районе.
По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в ходе работ планируют высадить деревья и разбить газоны. Кроме того, уберут под землю кабели и установят бордюры и новые опоры освещения.
Обновление коснется и ряда территорий у восьми станций метро, таких как «Ленинский проспект», «Академическая», «Профсоюзная» и других. Разработанная концепция подразумевает использование разных дизайнов.
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