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Сбой произошел на Савеловском направлении МЖД из‑за заглохшей на переезде фуры
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2020, 12:07
Как информирует пресс-служба Московской железной дороги, что утром 4 марта было затруднено движение электричек Савеловского направления МЖД в сторону области из-за фуры, которая заглохла на переезде в районе станции Лобня.
На движение поездов МЦД данный инцидент не повлиял. В настоящее время фуру уже убрали с переезда.
Отмечается, что железнодорожники убрали заглохшую фуру с переезда и восстановили движение поездов Савеловского направления в область в штатном режиме.
Чтобы наладить движение на данном направлении, несколько поездов пустили по укороченному маршруту.
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