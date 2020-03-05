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Доставка товаров из магазинов «Яндекс.Маркета» по почте станет доступнее в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2020, 12:04
Как информирует пресс-служба «Почты России», что почта России» и «Яндекс.Маркет» запустили пилотный проект по интеграции и подключению магазинов-партнеров «Маркета» к доставке «Почтой России», в число городов, где будет осуществляться такая доставка, вошли Дмитров и Воскресенск.
Как рассказал заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин, что личный кабинет почты, к которому подключатся клиенты «Яндекс.Маркета», автоматизирует подготовку и отправку партий посылок и позволяет гибко управлять логистическими процессами.
Стоимость доставки будет рассчитываться автоматически. Автоматический расчет условий доставки действует более чем в двух тысячах категорий — тех, где у «Маркета» есть знания о весе и габаритах товаров. Кроме того, для расчета сервис может использовать данные из прайс-листов магазинов.
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