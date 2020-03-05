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Из‑за теплой зимы в подмосковных лесах проснулись клещи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2020, 12:06
Как информирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, что из-за аномально теплой зимы в Подмосковье в лесах активизировались клещи, в связи с этим жителям стоит быть предельно внимательными.
Уточняется, что ведомство рекомендует соблюдать правила безопасности при нахождении в лесу, одевать плотную одежду, обрабатывать ее и открытые места специальным средством от клещей.
Подмосковные леса – защитные, они помогают мегаполису своей природной естественностью. Лесной кодекс РФ запрещает применение на их территории токсичных препаратов, которые могут вызвать химические поражения и отравления человека как во время пребывания в лесу, так и после употребления в пищу его ресурсов, например, грибов и ягод.
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