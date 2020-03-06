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Компания Orpea инвестирует более 450 млн рублей в строительство медцентров в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2020, 12:42
Как проинформировала пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, что Французская группа компаний Orpea выделит более 450 миллионов рублей на строительство реабилитационного и геронтологического центров в столице.
Уточняется, что строительство запланировано на период с 2020 по 2022 годы, при этом появится 116 новых рабочих мест.
В планы компании входит строительство современного геронтологического центра на 150 койко-мест, в котором будет осуществляться уход за престарелыми москвичами и людьми с ограниченными возможностями с обеспечением проживания.
Реабилитационный центр откроется в Международном медицинском кластере в инновационном центре «Сколково», геронтологический центр появится в черте города.
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