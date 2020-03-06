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Около 2,6 млрд руб заложили в бюджете фонда ОМС в Подмосковье на проведение анализов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2020, 12:45
Как рассказала директор Территориального фонда ОМС Московской области Ольга Мисюкевич, что на проведение отдельных лабораторных исследований в подмосковных поликлиниках в 2020 году выделили 2,6 миллиарда рублей.
Мисюкевич подчеркнула, что новацией при реализации базовой программы ОМС в 2020 году стало выделение в составе программы ОМС нормативов объема и затрат на отдельные лабораторные исследования в амбулаторных условиях. На это направление в составе базовой программы ОМС на 2020 год планируется направить 2,6 миллиарда рублей.
Уточняется, что в перечень лабораторных исследований вошли диагностические процедуры по выявлению онкозаболеваний.
С мая 2020 года программа диспансеризации взрослых россиян расширится - люди старше 40 лет смогут проходить медобследование ежегодно, в перечень исследований добавится диагностика онкологии.
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