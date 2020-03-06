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Флористы рассказали о самых высоких ценах на букеты к 8 Марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2020, 12:47
Как информирует пресс-служба компании «Флорист.ру», что цена на букет к 8 Марта может превысить порог в 100 тысяч рублей, стоимость зависит от разных факторов.
Отмечается, что можно найти букет и за пару тысяч рублей, и за несколько десятков тысяч. Цены начинаются от 2 тысяч рублей за букет (в основном это монобукеты из роз) и могут достигать 50-100 и более тысяч рублей.
В среднем цены за праздничный букет к 8 Марта колеблются от 2,5 тысяч рублей до 4 тысяч рублей.
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