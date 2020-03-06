06марта 2020
пятница
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Ветер и до плюс 11 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2020, 12:49
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Подмосковье и Москве порывы южного ветра 6 марта будут достигать 15 метров в секунду, столбики термометров могут подняться до плюс 11 градусов.
Уточняется, что воздух в Москве прогреется, и температура составит от плюс 9 до плюс 11, по области от плюс 6 до плюс 11 градусов», - говорится в сообщении.
Синоптики обещают облачную погоду без осадков, но к вечеру местами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 75-80%.
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