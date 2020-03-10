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Курорты Подмосковья вошли в тройку популярных мест в России для весеннего отдыха
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2020, 12:01
Согласно результатам интернет-опроса, проведенного порталом «ТурСтат», курорты Московской области вошли в топ-3 самых популярных мест для отдыха этой весной.
Уточняется, что в опросе приняли участие более 10000 человек.
Отмечается, что в первую десятку курортов России для отдыха весной вошли горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи.
Кроме того, пользователи интернета хотели бы этой весной отдохнуть на курортах Ленинградской области, в Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье. Также большим спросом пользуется курорт Белокуриха в Алтайском крае и Светлогорск в Калининградской области.
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