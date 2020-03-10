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Теплая и дождливая погода ожидает жителей Московского региона во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2020, 12:06
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Московской области 10 марта в первой половине дня будет идти дождь, а температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла.
Отмечается, что теплый атмосферный фронт, связанный с волновым циклоном, будет определять погоду в столице и области. Наиболее активное влияние атмосферного фронта скажется в первой половине дня. Во второй половине дня дождь прекратится.
Максимальная температура днем в Москве от плюс 7 до плюс 9, по области – от плюс 4 до плюс 9 градусов.
Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.
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