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До 8 градусов тепла ожидается в Московском регионе в среду
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2020, 12:12
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 11 марта в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с кратковременным дождем, воздух днем может погреться до 8 градусов тепла.
Отмечается, что при облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов тепла, по области – от плюс 3 до плюс 8 градусов», – говорится в сообщении.
Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду.
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