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Апартаменты в Подмосковье будут строить только в местах с инфраструктурой
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2020, 12:14
Как информирует пресс-служба министерства жилищной политики Московской области, что власти Подмосковья перестали согласовывать строительство апартаментов в тех местах, где нет социальной инфраструктуры.
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова подчеркнула, что при рассмотрении любых концепций, связанных с апартаментами в Московской области, правительство региона исходит из того, что объекты, необходимые для комфортного проживания, должны быть доступны.
В 2019 году в Подмосковье сдали апартаментные комплексы в Одинцове и Ленинском округе. В Одинцове также строится апарт-комплекс «Спутник».
Согласование следующих комплексов будет учитывать строительство объектов социальной инфраструктуры.
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