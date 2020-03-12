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СК завершил расследование дела о жестоком убийстве иностранца в Подмосковье
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Общество — 12 Марта 2020, 12:32
Как проинформировала представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, что столичные следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства иностранного гражданина в 2017 году на территории Подмосковья.
Иванова подчеркнула, что завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей столицы 1965, 1969 и 1972 годов рождения. Они обвиняются в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений и разбое в составе организованной группы.
По версии следствия, в марте 2017 года в Волоколамском районе (сейчас – городской округ) двое обвиняемых в салоне авто избили дубинкой 55-летнего знакомого, а также нанесли ему удары электрошокером, от которых мужчина скончался.
Совместно с третьим соучастником, который стоял и наблюдал за обстановкой возле машины, злоумышленники отвезли тело в Тверскую область и сбросили в заброшенный колодец. Мотивом совершенного преступления послужило желание завладеть имуществом и ценностями погибшего.
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