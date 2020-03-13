13марта 2020
пятница
|
Власти Москвы призвали горожан быть осторожнее из‑за сильного ветра
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Марта 2020, 12:06
Как проинформировал мэр столицы Сергей Собянин, что в Москве 13 марта ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение, гражданам следует быть внимательными и осторожными.
Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовад: «Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 метров в секунду. Это очень серьезно».
Он также призвал граждан быть максимально осторожными.
Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, на пятницу объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Москвичам также разослали СМС с предупреждением от ГУ МЧС России по столице о том, что в пятницу ожидается сильный ветер.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
вечером +3 +5 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры