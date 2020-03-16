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«Желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра продлили в Московском регионе на 18 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2020, 12:08
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Подмосковья и Москвы до 21:00 18 марта продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.
«Желтый» представляет собой второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать с 21:00 16 марта до 21:00 18 марта. Предупреждение из-за гололедицы действует с 21:00 16 марта до 09:00 17 марта.
В столичном регионе ночью 16 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица.
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