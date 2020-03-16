16марта 2020
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Облачно с прояснениями и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2020, 12:10
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 16 марта в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода с прояснениями, воздух может прогреться до 6 градусов тепла, при этом погода будет неустойчивой.
Отмечается, что ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве — 4-6, по области — 1-6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50%.
Синоптики отмечают, что погода в Московском регионе будет неустойчивой. Температура воздуха может понизиться до минус 8 градусов в области и до минус 6 в городе.
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