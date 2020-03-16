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В Подмосковье контролируют состояние здоровья продавцов на ярмарках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2020, 12:12
Как проинформировала пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, что на территории Московской области каждый день проводят 60 ярмарок, у всех продавцов обязательно проверяют состояние здоровья.
Отмечается, что все подмосковные ярмарки охвачены мероприятиями по дезинфекции и контролем за общим состоянием продавцов. Контроль за соблюдением требований осуществляют организаторы ярмарок и администрации муниципалитетов.
Подмосковные ярмарки предлагают покупателям востребованные товары промышленного производства и крестьянско-фермерских хозяйств. В отличие от традиционного ритейла, ярмарки более гибкие в управлении ассортиментом и ценами.
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