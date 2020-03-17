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В Подмосковье изъят крупный арсенал огнестрельного оружия и патронов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2020, 15:10
Как информируется на сайте «МВД Медиа», что в Подмосковье сотрудники МВД совместно с ФСБ России обнаружили свыше 50 единиц оружия и более 7 тысяч боеприпасов, задержаны четверо подозреваемых мужчин.
Как подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, что в результате оперативно-разыскных мероприятий в городском округе Мытищи и городе Долгопрудный полицейские установили три квартиры и частный дом, владельцы которых, предположительно, хранили различные виды огнестрельного оружия.
При обысках оперативники нашли более пятидесяти единиц огнестрела: пулеметы, карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы Шпагина, пистолеты Макарова, Люгер и ТТ, револьверы Наган и гранаты. Также изъято более 7 тысяч патронов, основные части оружия и детонаторы.
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