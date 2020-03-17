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Зараженные хризантемы из Эквадора уничтожили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2020, 15:12
Как проинформировала пресс-служба Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, что в партии хризантем, завезенных из Эквадора в Россию, выявили наличие цветочного трипса, поражающего листья и цветы.
Уточняется, что на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске при досмотре цветов хризантемы (происхождением Эквадор) был обнаружен вредоносный объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений.
В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженные срезы цветов уничтожены.
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