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Подмосковным рыбакам напомнили о запрете вылова в период нереста
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2020, 15:21
Как информирует пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, что любителям рыбалки напоминают о запрете вылова рыбы в период нереста, это нужно для того, чтобы обеспечить ее воспроизводство.
Отмечается, что в период нереста запрещено рыбачить в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС – с 22 марта по 1 июня, на прочих рыбохозяйственных водоемах Московской области – с 1 апреля по 10 июня.
Добыча разрешается только вне нерестовых участков, указанных в приложении № 6 к «Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», поплавочными или донными удочками с берега, с общим количеством крючков не более двух штук у одного человека.
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