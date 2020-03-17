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Детские сады в Подмосковье продолжат работу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2020, 15:26
Как проинформировал министр образования Московской области Ирина Каклюгина, что детские сады продолжат работу в Подмосковье, однако власти рекомендуют оставить детей дома.
Уточняется, что с 23 марта подмосковные школы уйдут на каникулы, которые будут длиться три недели. Данное решение принято для борьбы с распространением коронавируса.
Каклюгина добавила, настоятельно рекомендуется родителям дошкольников оставлять детей дома. Для тех, кто не может, детские сады будут работать.
Она отметила, что при этом если ребенок отсутствовал более пяти дней в саду, то необходимо принести справку.
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