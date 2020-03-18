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Подготовка парков к весенне‑летнему сезону началась в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Марта 2020, 12:08
Как информирует пресс-служба министерства благоустройства Московской области, что парки в Московской области начали готовить к весенне-летнему периоду, в них проведут уборку после зимы, что поможет сократить распространение пыли и грязи.
Отмечается, что в парках работает спецтехника, дорожки и тротуары убирают и чистят; светильники, фонари и малые архитектурные формы также очистят.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что парки являются основным источником чистого воздуха в городах, и поэтому очень важно поддерживать их в чистоте и порядке.
Работы по уборке в парках культуры и отдыха Подмосковья стартовали 10 марта.
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