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Благоустройство большого розария в парке «Сокольники» завершится к началу лета
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Общество — 20 Марта 2020, 12:06
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что комплексное благоустройство большого розария в столичном парке «Сокольники» планируют завершить к началу лета, на реконструкцию он был закрыт в апреле 2019 года.
Уточняется, что там высадят новые сорта роз и экзотические растения, обустроят тропинки, а также установят бронзовые скульптуры, фонари и беседки.
Появятся 36 новых сортов роз. Например, посетители смогут полюбоваться чайными розами «Вивальди», «Королева Елизавета» и другими. Всего в большом розарии появятся более 4 тысяч цветущих кустов, которые дополнят уже существующий ландшафт. Под деревьями, кустарниками и цветами установят таблички с описанием растений.
По всей территории будет стоять скамейки с подлокотниками, трельяжи для вьющихся растений, декоративные белые арки и ажурные беседки. Более того, в розарии будут установлены качели и откроют свадебный павильон, в котором с мая по сентябрь можно будет проводить торжества.
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