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В Подмосковье выписали второго человека, переболевшего коронавирусной инфекцией
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Марта 2020, 12:09
Как информирует региональный оперативный штаб, что в Московской области уже второй человек выздоровел после заражения коронавирусом, его выписали.
Уточняется, что в Подмосковье второй человек с подтвержденным ранее диагнозом коронавирус (COVID-19) выздоровел и выписался из стационара. Пациенту 35 лет. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание проходило в легкой форме.
Всего в регионе на сегодняшний день 35 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в России - 438.
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