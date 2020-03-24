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МФЦ Подмосковья начнут принимать посетителей только по предварительной записи
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2020, 12:01
Как информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, что в Подмосковье с 26 марта МФЦ будут принимать граждан только по предварительной записи, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Уточняется, что и для приема, и для выдачи документов нужно будет записываться по телефону, операторы предложат дату и время посещения центров.
Организован бесплатный выездной прием документов для оказания госуслуг жителям Подмосковья старше 65 лет, находящимся на самоизоляции.
Выезжать на дом к пожилым людям будут в любое удобное для них место и с необходимым оборудованием. Сотрудники МФЦ, которые будут посещать пенсионеров, проинформированы о мерах профилактики, им выдали дезинфицирующие средства.
Запись на прием и консультация проводятся с 08:00 до 20:00 по телефону: 8-800-550-50-30.
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