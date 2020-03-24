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Горячую линию по вопросам роста цен на социально значимые продукты открыли в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2020, 12:04
Как информируется в сообщении пресс-службы управления, что для отслеживания ценовой ситуации Московское областное управление ФАС запустило горячую линию по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты.
Уточняется, что граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания.
Сообщить о росте цен можно на сайте ведомства.
Собранная информация будет включена в еженедельный отчет, с помощью которого выявят и пресекут спекулятивный рост цен.
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