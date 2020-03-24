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Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2020, 12:05
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Московской области и столице 24 марта ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, сохранится высокое атмосферное давление.
Уточняется, что максимальная температура воздуха в Москве - от плюс 3 до плюс 5, в Подмосковье - от плюс 2 до плюс 7 градусов.
В Московском регионе сохранится прохладная погода на фоне высокого атмосферного давления, кислородный режим и влажность — в пределах нормальных значений.
Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30%. Порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.
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