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График электричек Казанского направления МЖД изменится во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2020, 12:07
Как информирует пресс-служба Московской железной дороги, что расписание некоторых пригородных поездов на Казанском направлении МЖД изменится 24 марта из-за ремонтных работ.
Такая мера связана с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Подлипки – Луховицы. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.
В утренние часы у некоторых электричек и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько пригородных поездов выведут из расписания на участках Фруковая – Голутвин, Бронницы – Виноградово и Голутвин – Коломна.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее ознакомиться с расписанием.
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