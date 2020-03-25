25марта 2020
среда
|
В Подмосковье вылечились от коронавируса еще 5 пациентов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Марта 2020, 12:04
Как информирует региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, что в Московской области выписали из больницы еще пять пациентов, ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией, а после лечения получивших отрицательные результаты теста.
Уточняется, что пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме.
В Московской области выявлено всего семь вылечившихся пациентов. На сегодняшний день в регионе зафиксирован 41 заболевший коронавирусом.
Московский областной штаб напоминает, что те, кто недавно прилетел из-за границы, должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней со дня прибытия. Соблюдать условия изоляции важно, чтобы уберечь от болезни себя, своих близких и окружающих.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
вечером +2 +4 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры