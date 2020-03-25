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Пассажиров трех рейсов из Европы ищут в Подмосковье из‑за коронавируса
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Марта 2020, 12:15
Как информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, что в Подмосковье выявили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Уточняется, что если вы прибыли рейсами SU 2353 Вена — Москва (12.03.20), SU 2501 Мадрид — Москва (13.03.20), SU 2385 Женева — Москва (14.03.20), вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по телефону: 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру «112».
Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Всего в мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания.
В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В частности, со среды в Московской области приостановили работу ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров, в кафе и барах временно запретили курить кальян.
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